中油領班葉益青獲選全國模範勞工 苗縣府表揚

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（中央社記者管瑞平苗栗縣22日電）台灣中油探採事業部天然氣處理廠修護組儀器部領班葉益青從基層技術員累積35年技術實力，專業及負責認真工作態度，獲選民國113年全國模範勞工，今天接受苗栗縣政府表揚。

苗栗縣政府勞工及青年發展處表示，今年度全國模範勞工當選名額總計51名，其中企（產）業勞工組26名，縣內台灣中油探採事業部領班葉益青從眾多佼佼者當中脫穎而出，獲選113年全國模範勞工。

勞青處指出，葉益青自民國78年進入中油服務迄今逾30年，歷任錦水礦場（現錦青礦場錦水區）修建課技術員、87年組織變更改工程服務處工程隊，負責野外配管工作，遭遇無數技術難題及沿路民眾不同意見均能克服完成任務，89年至91年到通霄注儲處建廠工作，92年起擔任全廠機械維護工作，任勞任怨，待人和藹親切，深獲主管及同仁肯定。

五一勞動節將至，苗栗縣長鍾東錦今天在縣府表揚葉益青。鍾東錦指出，葉益青本身學習機械專業，對公司機械維護、運轉、搶修作業有許多貢獻，為人處世也獲得旁人讚許，是勞工楷模、苗栗之光，希望葉益青能夠持續貢獻所長，把專業的態度傳授給下一代。

鍾東錦說，勞工是社會中很重要的一股力量，縣府與工會維持良好互動，勞工若有需要協助之處，縣府一定全力以赴。

葉益青表示，進入中油後，採取一貫的態度就是盡可能發揮自己所學專長，作為基層員工，要透過時間累積技術及經驗，做得越久，公司福利待遇也會相對提高，呼籲時下年輕人，若進入一家值得信賴職場，不要因一點小挫折，就輕易打退堂鼓。（編輯：戴光育）1130422