苗栗肉品總經理 鍾東錦競總發言人洪志彥接任

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（中央社記者管瑞平苗栗縣23日電）苗栗縣長鍾東錦今天布達新人事案，由昔日縣長選舉期間競選總部發言人洪志彥接任苗栗肉品市場公司總經理，鍾東錦並預告會有一波科長級異動，有助未來培養、拔擢領導人才。

原任苗栗肉品市場股份有限公司總經理邱廷岳日前辭職，鍾東錦今天在縣務會議中布達接任人選，他指出，洪志彥是國立中央大學碩士，歷任苗栗縣議會、頭份市公所、苗栗縣政府衛生局機要專員及私立育達科大講師，目前也是東海大學博士候選人，行政資歷豐富，經審核通過就任苗栗肉品市場公司總經理一職。

鍾東錦提到，近期將針對縣府科長級人事進行調整，主要考量在於培育未來優秀處長、副處長人才。

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他說，科長若停留在一個位置太久，思考判斷易流於本位主義，輪調異動有助於換位思考，也是培養領導人才的一種方法，未來有機會可從優秀科長中拔擢人才擔任局處主管。

54歲的洪志彥在鍾東錦民國111年競選苗栗縣長期間擔任總部發言人，洪志彥告訴中央社記者，感謝鍾東錦提攜及肉品市場董監事給予機會服務，未來將秉持縣府施政理念，為消費者把關並提供衛生安全的豬肉產品，也會加強行銷將苗栗優質電宰豬肉擴大推廣至消費市場。（編輯：戴光育）1130423