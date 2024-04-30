高雄榮總設遠距醫療中心 提升漁民出海作業安全

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（中央社記者張已亷高雄30日電）海洋委員會主任委員管碧玲今天出席高雄榮總「智慧醫療暨遠距醫療照護中心」揭牌，希望藉遠距智慧醫療服務加入現有漁民保障體系，建構「安全5重防護網」，提升漁民作業安全。

管碧玲說，高雄榮民總醫院「遠距智慧醫療」照護計畫加上漁船彼此互助、海巡署艦隊馳援、美國「自動互助船舶救援」（AMVER）系統及國際官方救援體系等，將使台灣漁民獲「安全5重防護網」保護。

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她說，高雄榮總提供整合智慧醫療設備與緊急救護工作，透過遠端監測、資訊傳輸及互動溝通方式，可即時確認病情，提升醫療評估精準度及給予病患安全感，減少海上接駁後送，降低等候就醫時間與風險，提升遠距救援應處效能。

管碧玲表示，為使台灣漁船受多重安全保障並提升遠距救援案件應處效能，行政院國家搜救指揮中心、農業部漁業署及外交部等訂定救難相關作業要點與獎勵，還有155艘船舶響應美國AMVER系統成立「安舶台灣隊」，提供漁民遠洋作業期間充分保護。（編輯：李明宗）1130430