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虎尾建國一村牌樓遭撞毀 文觀處將向肇事者求償

2024/5/1 15:07（5/2 09:26 更新）
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雲林縣虎尾鎮建國一、二村屬文化資產聚落建築群，30日凌晨一場車禍撞毀已有50年歷史的一村牌樓與基座，雲林縣文觀處將向肇事者求償。 中央社記者姜宜菁攝 113年5月1日
雲林縣虎尾鎮建國一、二村屬文化資產聚落建築群，30日凌晨一場車禍撞毀已有50年歷史的一村牌樓與基座，雲林縣文觀處將向肇事者求償。 中央社記者姜宜菁攝 113年5月1日
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（中央社記者姜宜菁雲林縣1日電）雲林縣虎尾鎮建國一、二村屬於文化資產聚落建築群，昨天凌晨因車禍事故，將擁有50年歷史的一村牌樓與基座撞斷，雲林縣文觀處立即啟動會勘，商討如何修復，並向肇事者求償。

虎尾建國眷村營運管理中心執行長劉志謙說，昨天凌晨1時許，一輛汽車從芒果大道經光復路往建國一村方向，與對向機車發生擦撞，汽車駕駛疑因閃避不及而撞上一村牌樓，造成牌樓毀損嚴重，其中一邊全毀。

劉志謙指出，建國一村、二村建村時在各入口設置牌樓，一村牌樓基座上一面寫著「快快樂樂出門、平平安安回家」，一面寫著「實踐國民生活規範、發揮毋忘在莒精神」。

劉志謙表示，牌樓除鐵構件，還有花磚和基座，2020年鐵構建鏽蝕嚴重，曾仿造更新，其他保存至今。眷村子弟看到牌樓就知道回到家了，因牌樓屬第一類保存維護層級的設施，依據資法規定6個月內要完成修復，昨天已通報文化資產局。

由於此次撞擊，眷村將與文資委員討論未來如何維護牌樓的安全。

雲林縣文化觀光處文資科長張力元指出，昨天下午與相關單位初步現勘，了解現場狀況，會依據「古蹟歷史建築紀念建築及聚落建築群重大災害應變處理辦法」暨「虎尾聚落建築群保存再發展計畫」等規定組成應變小組，3日下午會集文資委員再會勘，確認後續處置方式，同時也會向肇事者求償。（編輯：黃世雅）1130501

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