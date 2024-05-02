北市抽驗茶葉近2成農藥超標 4件蝶豆花皆不合格

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（中央社記者陳昱婷台北2日電）考量茶葉飲料深受民眾喜愛，台北市衛生局每年定期前往市售通路抽驗殘留農藥，最新結果今天出爐，51件產品中有近2成不合格，其中蝶豆花更是4件皆驗出殺蟲劑或殺菌劑超標。

台北市衛生局2月間前往超市、茶行、飲料店等處，抽驗51件茶葉及花草茶產品的殘留農藥，今天公布檢驗結果，有9件產品驗出超標殺蟲劑或殺菌劑，不合格率約17.6%。

衛生局說明，不符合規定產品包含4件蝶豆花、3件玫瑰花、1件洋甘菊及1件薰衣草，皆已通知販售商立即下架，並向上溯源開罰。

根據衛生局提供的名冊，此次抽驗蝶豆花產品共4件，地點不乏連鎖咖啡廳、常見的泰式手搖飲店或烘焙用品店，卻全數驗出超標農藥，而來源商永誠行、昭之戀企業社皆在外縣市，已移請當地衛生局開罰。

此外，衛生局今天同步公布今年首季生鮮禽畜肉、蛋品抽驗結果，針對傳統市場、小吃店、超市、餐飲業等市售通路抽驗100件產品，結果有7件驗出殘留動物用藥超標，不合格率7%。

衛生局說明，不合格產品分別為3件烏骨雞、2件雞胗及2件雞蛋，皆已通知販售業者立即下架，由於來源廠商皆在外縣市，已移請所轄衛生局開罰。（編輯：蕭博文）1130502