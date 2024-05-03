參加窩別林集中營解放日追思會 張麗善盼世界和平

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（中央社記者姜宜菁雲林縣3日電）雲林縣長張麗善27日率隊出訪德國巴歆縣，展開農業、文化、科技、環保等產業參訪交流，她昨天參加窩別林集中營解放紀念日追思會，期許記取歷史的教訓，從中反思並齊心阻止戰事不再發生。

張麗善27日率團到德國，展開為期10天的參訪行程，她希望借鏡德國永續減碳、環境保護、農業及文化等各項產業技術，可作為雲林縣未來各項產業的施政參考依據。

雲林縣府表示，2022雲林國際偶戲節主視覺獲得2024年iF設計獎，張麗善第一站前往德國柏林弗里德里希皇宮劇院，參與iF設計獎頒獎典禮領取獎座，同時參觀位於Peter Behrens Building的柏林設計週。

參訪團隨後到姊妹縣德國巴歆縣，巴歆縣長Stefan Sternberg（史騰貝格）帶領張麗善等人參觀巴歆縣廳，介紹導覽巴歆縣各項產業、地方特色。

張麗善昨天參加窩別林集中營79週年解放紀念日追思會，她表示，追思會除了對因戰爭隕落的寶貴生命緬懷外，也讓大家牢記歷史的教訓，從中反思並齊心阻止戰事不再發生。

張麗善認為，為了守護人類的尊嚴與價值，必須積極尋求對話，追求相互理解，努力創造和平。只有和平才是普世共同追求的價值與期待。（編輯：黃世雅）1130503