高雄鳳山水資源中心再生水產能增 提升調度彈性

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（中央社記者蔡孟妤高雄8日電）高市府去年推動鳳山水資源中心擴廠，今年3月底完工及完成試運轉作業，日前再生水供應量增加5200噸，由原設計每日供應4萬5000噸，提升至5萬200噸。

為提升再生水產能，高市府去年7月起推動鳳山水資源中心擴廠，相關工程今年3月底竣工並完成試運轉作業，5月起再生水供應量每日增加5200噸。

高雄市水利局今天新聞稿表示，鳳山水資源中心此次擴增再生水，原規劃供給位於大寮區的和發產業園區廠商使用，但布設專管長度估約9.7公里，所需成本約新台幣8.4億元，且沿線經過地下石化及特高壓等危險管線，施工風險高。

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水利局表示，經協調後，將擴增再生水量全部透過既有再生水供水管轉供給位於小港區的臨海工業區既有再生水用水廠商使用，而既有再生水用水廠商所節省的自來水用量，再轉供給和發產業園區廠商使用，提升用水調度彈性。

水利局指出，市府透過此次再生水擴增及轉供，除讓市庫大幅省下新建專管鉅額費用，免除專管布設施工對交通環境衝擊及工安風險，同時也使和發產業園區能符合環境影響評估要求，並達到環評、經濟、生活等多面向指標。（編輯：郭諭儒）1130508