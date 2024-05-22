竹市新科國中攀樹畢業季 學生合作完成必修課

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者魯鋼駿新竹市22日電）新竹市新科國中每年會辦理攀樹畢業季活動，多名九年級學生今天穿上裝備，透過團隊合作進行繩索吊掛、攀樹，除自我挑戰，也學習戶外風險管理，在老師引導下完成這堂「必修課」。

新科國中校長林燕玲今天向中央社記者表示，學校旁就是金山面公園，每年國中會考結束後，就會在金山面公園為九年級學生辦理攀樹畢業季活動，並結合平時在童軍課中學到的繩索應用，透過攀樹達成學以致用。

林燕玲指出，攀樹畢業季活動除了讓學生更熟悉繩索架設、挑戰自我，也體驗團隊合作的重要性，另外也讓學生親近社區、學習戶外風險管理，更進而引發愛樹、護樹之心，成為森林守護的一份子。

新科國中的攀樹課程不僅限於校內九年級學生，林燕玲說，因新科國中為新竹市戶外教育種子學校，因此平時也與鄰近的關東國小、龍山國小合作，讓學生透過課程愛護環境，也更加團結合作。

林燕玲表示，新科國中的課程多元、豐富，除了品格、知識、創意等根據學生圖像發展的「THINK狀元」課程外，還有國際雙語、STEAM（科學、技術、工程、藝術、數學）教育等課程，讓學校獲得112學年度教育部教學卓越金質獎。（編輯：李錫璋）1130522

新竹市新科國中每年國中會考結束後，就會在金山面公園為9年級學生辦理攀樹畢業季活動，並結合平時在童軍課中學到的繩索應用，透過攀樹達成學以致用，22日也有多名學子完成自我挑戰。（新科國中提供）中央社記者魯鋼駿傳真 113年5月22日