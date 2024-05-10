金山高中創客行動卡車 結合故宮文物展駛向偏鄉

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（中央社記者黃旭昇新北10日電）新北金山高中今天表示，卡車改裝的創客「小漾Maker號」，今年結合故宮的「祀與戎：古代兵器攻略」文物展，開發課程模組，除扎根幼兒園也巡迴北北基偏鄉學校，推向全齡創客。

新北教育局今天表示，創客教育邁入10週年，今年攜手國立故宮博物院，簽訂合作備忘錄發展創客課程，向下扎根延伸至幼兒園，向上服務樂齡族群，讓全民一起創客（Maker），以動手實踐，相互交流創意、分享技術、動手自造、實現夢想。

金山高中校長陳玉桂接受中央社記者訪問表示，學校創立「小漾Maker號」超過10年，前往最遠的山區烏來德拉楠民族實驗小學，或海邊鼻頭國小，將跨域的師資融合在課程中，連同材料帶到偏鄉，讓學子享受手作課程。

她說，鷗翼型行動卡車創立後，便推動偏鄉教育巡迴旅程，109年度與故宮合作，將「話玲瓏--話貨郎」及「青銅方鼎銘文」等典藏文物，開發成課程模組；今年雙方持續合作，讓學童利用3D列印手作課程，模仿自繪故宮典藏的青銅兵器紋。

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金山高中一站式課程與設備到各校服務，至今已累計破百校、服務超過3200人次。「小漾Maker號」曾前往的新店區屈尺國小，校長林錫恩告訴記者，學校推動人文美學的「美麗生活」校本課程，鼓勵孩子不僅有想法，還要有作法，也感謝金山高中團隊的付出。

故宮副院長余佩瑾在記者會致詞表示，盼與新北合作，發揮博物館的教育影響力。今年以新的青銅兵器展覽為素材的課程模組，結合校內自造教育課程，將巡迴鄰近的北北基學校，扎根創客精神。（編輯：張銘坤）1130510