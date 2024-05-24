北市113學年度公立及非營利幼兒園 招生8654人

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（中央社記者陳怡璇台北24日電）北市教育局表示，113學年度公立及非營利幼兒園暨教保服務中心， 對外招生8654名，全面採網路線上方式辦理，27日上午9時至28日下午5時止。

北市教育局今以新聞稿表示，113學年度公立及非營利幼兒園暨教保服務中心招生，訂於27日星期一開放招生登記，本學年度持續採「全面線上」方式辦理，家長可至台北市公立及非營利幼兒園招生e點通網站登記，如有操作問題，可電洽各幼兒園諮詢協助。

教育局指出，北市113學年度公立幼兒園總計招收756.5班，其中3至5歲班計606班、2歲專班計150.5班；扣除原園直升及鑑定安置的身心障礙幼兒後，對外招生總缺額計6597名（3至5歲班缺額計4251名、2歲專班缺額計2346名）。

非營利幼兒園暨教保服務中心扣除原園直升及鑑定安置的身心障礙幼兒後，對外招生總缺額計2057名（3至5歲班缺額計960名、2歲專班缺額計1097名）。

教育局說，家長可於27日上午9時起至28日下午5時止，至招生e點通網站登記，登記期間網站設有 「即時揭示系統」，公告各園、各順位別登記情形，以利家長即時掌握。

教育局補充，網站提供「登記、抽籤、報到」一站式服務，家長免填紙本，即可透過網站填寫個人資料進行登記資格驗證，輕鬆完成幼兒園登記；而部分資格無法進行線上查驗，家長需透過網站上傳證明文件，經審核通過後完成幼兒園登記；此外，正取生也可直接於「招生e點通」網站報到，無須親至幼兒園現場。

教育局表示，將透過簡訊寄發審核結果，請家長留意簡訊通知，確認是否審核通過，並至網站確認是否成功登記，以避免影響幼兒登記入園權益。

招生辦理階段完竣後，將再次於招生e點通開放「線上備取登記」階段，採線上登記、抽籤方式辦理，登記時間自6月4日上午9時至6月5日下午4時止，抽籤結果於6月6日下午3時公告於各園網站。（編輯：張銘坤）1130524