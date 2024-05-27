彰化葡萄採收難聘年輕人 果農請7旬長者當幫手

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（中央社記者鄭維真彰化27日電）彰化縣大村鄉葡萄夏果進入產期，但農業人力老化、缺工，部分農場找不到年輕人採果、包裝等，只好請70歲以上長者當幫手，有果農建議政府應放寬農業移工申請條件。

大村鄉葡萄果農賴昶睿今天向中央社記者表示，他種植巨峰葡萄、蜜香葡萄面積約1公頃，不符向農業部申請農糧產業外籍移工須達種植面積2公頃以上規定，無法申請長期性的農業移工。

賴昶睿說，種植葡萄動作繁複，從剪枝到採收都要人力，且需具備專業，無法機械化，由於老一輩退休、沒體力做，多數年輕人從事農務意願不高，若政府設定長期性人力申請門檻過高，難以實際解決缺工問題。

賴昶睿表示，他將葡萄產季調為3期，分別在4月初、5月下旬、6月上中旬採收，藉以分散人力需求，有些短期性外展農務移工可協助除草等工作，但繁雜、需專業技能事項較難勝任，有經驗又可長期來協助幾乎都是70、80多歲本國籍長輩。

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賴昶睿利用草生栽培，並開放採果，期許讓消費者親眼看見農場栽種方式，安心食用，但多元經營的同時也須增加人手，他建議政府放寬農業移工申請的栽種面積限制。

農業部人員接受電訪時表示，因農糧產業外籍移工工資須比照勞基法，若面積不夠大，可能會有農務空窗期又須支付薪水情形。為解決季節性缺工，除由農漁會、農林漁牧合作社、非營利組織等提供移工外展農務服務，調派人力；農會也組成農業專業技術團，招募年輕人為農業師傅，改善高技術門檻工作的季節性缺工問題。（編輯：郭諭儒）1130527