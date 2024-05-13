彰化福興有西瓜田4月泡水全爛 瓜農拭淚盼政府補助

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（中央社記者鄭維真彰化13日電）受到4月下旬豪雨影響，彰化福興鄉有西瓜田泡水全爛，瓜農難過拭淚，大嘆血本無歸，盼政府給予補助；彰化縣政府表示，今天已邀集相關單位會勘，盼助農民度過難關。

福興鄉78歲許姓瓜農種植瓜果長達近50年，他今天告訴中央社記者，他的西瓜田面積約7分，因4月下旬豪雨造成滿田西瓜泡水爛掉，原本5月即可採收，估計約可賣新台幣2萬多元，現在一毛都收不回來。

許姓瓜農難過拭淚，他說，這3年天氣不穩定，收成都不佳，希望政府幫忙補助，「不然真的會倒」。

福興鄉公所人員表示，有接獲瓜農反映災損，公所也有派員調查，向中央提報後，今天前往會勘；今年瓜瓜節預計7月舉行，不會受影響。

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縣府農業處長邱奕志指出，最近也有多名議員向縣府反映西瓜損害，縣府已在上週向中央提報，今天下午也邀請農糧署、農業部台中區農業改良場、公所會勘，希望中央能夠照顧辛苦瓜農，給予救助。

農業處提醒，農友若遇天然災害、農作物損害，第一時間記得要拍照，再向公所通報農損，如果達到救助標準，縣府在第一時間也會向中央爭取補助，協助農友；就以今年來說，荔枝、龍眼都有成功爭取補助。（編輯：陳仁華）1130513