彰化防治荔枝椿象 將釋放144萬隻平腹小蜂

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（中央社記者鄭維真彰化11日電）荔枝椿象進入交配產卵期，彰化縣預計釋放144萬隻平腹小蜂，以天敵克制荔枝椿象繁衍，接續將第2階段化學防治、以無人機噴灑皂素解決危害。

彰化縣政府今年向農業部苗栗區農業改良場技轉廠商購買144萬隻平腹小蜂，彰縣府農業處表示，會依作物栽種面積及荔枝椿象密度評估釋放數量，不會危害其他生物或人類；以員林市為例，2022年釋放32萬隻，今年16萬隻。

員林市公所主任秘書賴冠宇說，平腹小蜂是本土寄生蜂，雌小蜂可產卵寄生於荔枝椿象卵內，被寄生的卵粒無法孵化。

市公所今天在藤山步道員獅亭舉行平腹小蜂釋放記者會，賴冠宇表示，今年向彰縣府爭取16萬隻平腹小蜂，釋放於員林八卦山區登山步道。

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賴冠宇說，目前員林遭荔枝椿象危害公共區域由清潔隊環境用藥防治；在登山步道釋放平腹小蜂，解決山區廢耕果園噴霧車進出不易問題。

農業處長邱奕志表示，縣府2、3月完成第1階段化學防治，隨著3月到4月荔枝、龍眼開花期，為避免施藥危害蜜蜂授粉，改以生物防治，將在彰化市、芬園鄉、員林、社頭鄉、田中鎮及二水鄉等釋放144萬隻平腹小蜂；5月到6月將第2階段化學防治，開花結果期間會運用無人機噴灑皂素。（編輯：李明宗）1130411