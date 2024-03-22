彰化員林蜀葵花季30日登場 晝夜可賞不同風情

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（中央社記者鄭維真彰化22日電）每年吸引眾多遊客來訪的彰化員林蜀葵花季將於本月30日展開，今年有近萬株蜀葵花，且員林元宵燈會的燈飾移至該處擺放，遊客可白天賞蜀葵花、夜晚賞花燈。

員林市公所今舉行蜀葵花季宣傳記者會，主任秘書賴冠宇表示，活動邁入第10年，今年種植面積約8分多，以「2024花田囍事童遊蜀葵花」為主題，讓兩名原創角色「小葵」及「蜀來寶」以兒童形象與卡通POLI波力帶大小朋友漫遊花田。

此外，今年員林元宵燈會「龍燈樂園幸福龍來」的燈飾也移至南區公園，花季期間可同時賞花、看花燈。

公所指出，花季活動為期1個月，花田從3月30日起開放至4月28日，每日上午7時開園至下午6時，4月15日休園維護不對外開放。會場周邊設有文創美食市集。

3月30日開幕當天，將有POLI波力安寶見面會及親子DIY體驗，並有兒童數位相機及兒童平板等摸彩禮品。此外在4月4日、4月13日、4月20日、4月21日還有安排表演及親子活動。（編輯：龍柏安）1130322