烘焙店遭爆環境髒亂、違反勞基法 中市府稽查開罰

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（中央社記者郝雪卿台中29日電）台中市西屯區1家蛋糕烘焙店遭離職員工爆料環境髒亂，且未依法給員工特休假，市府食安處及勞工局今天表示，食安如未改善將依法開罰，勞基法部分則違反4規定將開罰。

西屯區1家蛋糕烘焙店遭離職員工爆料廚房環境髒亂，且沒有依照勞基法規定給予員工特休假，更工作超時。

食安處表示，經派員稽查發現有食材未覆蓋及離地放置、病媒出沒蹤跡及從業人員未體檢等不符合食品良好衛生規範準則等項目，已責令業者限期改善完竣，後續將派員複查，如仍未改善，將依食安法規定處新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。

在勞基法規定部分則違反4項規定，勞工局指出，包括店家未留存113年4月以前的出勤紀錄，將依法處新台幣9萬元以上、45萬元以下。未留存4月以前工資清冊將依法處2萬元以上、100萬元以下罰鍰。

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勞工局表示，店家也未依法給予勞工例假，將依法處2萬元以上、100萬元以下罰鍰。至於特別休假部分，店家表示勞工年資滿1年給1天，滿2年給2天，未依法給予勞工特別休假日數，將依法處2萬元以上、100萬元以下罰鍰。

此外，勞工局說，檢視店家113年5月份出勤紀錄，就現有資料未發現有使勞工單日工作時間超過12小時情事，有關5月份整月延長工時部分，須待這個月結束才可結算，並於約定的工資給付日（6月10日）前給付，後續勞工局將再查核。（編輯：謝雅竹）1130529