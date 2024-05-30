竹縣7/1起廢止竹22線砂石車路線 保障通學安全

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（中央社記者郭宣彣新竹縣30日電）竹縣府今天說，竹22線沿路行經光明國小、成功國中、六家高中等學校，因與學生通學路徑重疊，考量學童與民眾安全，經多次會勘決議從7月1日起禁止竹22線行駛砂石車。

新竹縣政府今天發布新聞稿指出，現行竹22（台1線至東海二街）為全天43公噸以下砂石車專用車輛行駛路線，此路段西起台1線，沿線為福興路、福興東路一段、嘉興路、東興路一段、東海一街及東海二街。

縣府說，因嘉興路及東海一、二街路幅狹窄，且嘉興路兩側商家密集，東海一、二街部分道路狹窄僅6至9公尺寬，且沿線行經光明國小、成功國中、六家高中等學校。

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縣府表示，因竹22路段與學生通學路徑重疊，砂石車行駛該路段，造成學生通學安全疑慮，縣府邀集相關單位現勘及討論。

縣府表示，竹22路段從7月1日禁止行駛砂石車後，在43公噸以下砂石車車輛將改行駛另2條替代路線，替代路線採非尖峰時段行駛，縣道120線（竹北市光明六路、光明六路東一段及二段）是下午5時至晚上7時及晚上10時隔天上午9時禁止行駛。另43公噸以上砂石車行駛路線，需向竹縣府等單位申請。（編輯：張銘坤）1130530