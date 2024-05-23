竹縣六家高中國中部將走入歷史 115學年度停招

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（中央社記者魯鋼駿新竹縣23日電）新竹縣政府教育局今天表示，縣立六家高中國中部將於115學年度停招、117學年度停辦，屆時六家高中將改制為普通高中，學區劃分將調整至鄰近的勝利、東興及文興國中。

新竹縣府教育局今天發布新聞稿表示，為因應新竹縣地區116學年度高中就學需求將達高峰，縣府推出高中規劃5大方案，包含設置縣立實驗高中、六家及湖口高中增班擴校，以及文興國中及自強國中改制為完全中學，共可增加高中29至33班，超過1000多個名額。

竹縣府教育局指出，其中六家高中除校舍增建及土地擴大外，新竹縣教育審議委員會上個月審議通過，六家高中國中部將於115學年度起停招新生，117學年度六家高中改制為普通高中，提升收生量能。

有關六家高中國中部學區，竹縣府教育局指出，將調整至鄰近的勝利、東興及文興國中，近期將會公布學區劃分草案，先行蒐集民眾意見，並積極完備國中部停辦行政程序作業。

對於因停辦受到影響的教師，教育局表示，已先行調查教師意願，將協助優先介聘至鄰近學校，保障相關權益。（編輯：張銘坤）1130523