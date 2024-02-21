大漢技術學院113學年將停招 創校47年不敵少子化衝擊

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（中央社記者許秩維台北21日電）因少子女化衝擊，位於花蓮縣新城鄉的大漢技術學院董事會昨天決議，113學年起將依私校法進行停招停辦和安置師生，停招決議已於21日校務會議報告。

大漢技術學院董事會今天發布新聞稿指出，大漢技術學院於民國66年創校，前身為稚暉海專，後改名大漢工商專科學校；民國78年由教育部接管，並於民國83年經遴選改組新董事會接辦，於民國88年升格改制技術學院。

大漢技術學院董事會表示，董事會挹注學校辦學與建設經費，完全授權歷任校長辦學，增設系所、整建校舍、增建商學大樓、充實師資與設備，學生數最多曾逾7000人，為花東培育數萬人才。

由於少子女化衝擊，大漢董事會提到，校本部地處花東偏遠地區，生源與師資取得不易，更是雪上加霜，100學年尚有逾3000名學生，之後生源不足、招生困難，科系與學生人數逐年整併遞減；112學年上學期剩機械、土環、企管、休憩餐旅等4系，日校僅約100多人，全校學生剩下500多人。

大漢技術學院董事會指出，自103學年以來，學校收支即處於虧損，皆由董事會捐資補足，學校雖力求突破，但已難擋無生源壓力，辦學窒礙難行、無可逆轉，而學校零負債、無貸款，尚有校務基金，因此董事會決議於113學年起停招停辦。

大漢技術學院董事會提到，將依法保障教職員工與學生權益，並報請教育部核定，依相關停辦計畫內容執行。（編輯：李亨山）1130221