大漢技術學院擬停招停辦 教團憂花蓮將無技專

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（中央社記者許秩維台北21日電）位於花蓮的大漢技術學院，董事會決議自113學年起停招停辦。教團呼籲教育部嚴格審查，應先停招，至少隔年再停辦，同時也憂心未來花蓮將無技專校院。

民國66年創校的大漢技術學院位於花蓮縣新城鄉，由於少子女化衝擊導致招生不易，大漢董事會昨天決議，自113學年起進行停招停辦並規劃轉型發展，將報請教育部核定；112學年上學期日校學生約100多人，全校學生約500多人，董事會將依法保障教職員工生權益。

教育部今天透過文字回應，曾接獲該學校法人詢問有關學校停辦相關事宜，但尚未收到該學校法人函報大漢技術學院停辦的公文及資料。

教育部指出，如該學校法人評估大漢技術學院無法繼續辦學，應依規定擬訂停辦計畫，提校務會議報告，並經董事會通過後函報教育部；教育部將審查停辦計畫有關教職員工權益、學生受教權的規劃等，並徵詢「私校諮詢會」意見後，提到教育部「專科以上學校設立變更及停辦審議會」審核，以確保教職員生權益。

「私立高級中等以上學校退場條例」於2022年4月在立法院三讀通過，總統府5月公告施行後，教育部陸續召開私校退場審議會，公布專案輔導學校名單，而大漢是未被列入專輔名單卻主動要退場的私立大專首例。

台灣高等教育產業工會組織部主任林柏儀告訴中央社記者，大漢技術學院此時宣布113學年（今年8月）想停招停辦，這樣的作法是惡性停辦；依照退場條例或先前退場案例，通常是停招至少1年後再停辦，讓師生有準備期。

林柏儀認為，像大漢這樣的案例，應該只能先停招，至少到隔年才能停辦，呼籲教育部要嚴格審查，否則先例一開，往後學生都要擔心學校在學期中就突然宣布下學年要停辦；另外，對於要退場的私校，不論是否為專輔名單，在師生權益保障和校產公共化都應有統一標準。

由於慈濟大學和慈濟科技大學將於113學年合併為慈濟大學，林柏儀擔心，現在大漢技術學院也打算停辦，花蓮地區往後就沒有技專校院，因此建議政府要採取更積極的作法，妥善運用學校土地建物，作為花東技專教育使用。（編輯：李亨山）1130221