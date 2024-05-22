竹縣增實驗學校 供學生多元升學管道

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（中央社記者郭宣彣新竹縣22日電）新竹縣高中職資源不足，不少家長串連增班設校，新設的布朗實驗學校今天說，盼為學生打造國際學習環境並培養自主性成長，增進學生表達力，同時提供學生不同升學管道的選擇。

私立布朗實驗學校今天透過新聞資料指出，設校初期租用敏實科技大學校舍，而布朗學校將培養自主性成長，會重視學生各自學習情形以調整課程。

創辦人李吳釩、蔡明恆及林人仲告訴中央社記者說，學校也以民主教育為核心，培養學生的公民素養和社會責任感，透過課內外活動增進學生的領導能力和表達能力。

他們說，學校為開放且富有啟發性的學習環境，鼓勵學生勇於嘗試、勇敢創新，培養學生在全球化社會中所需的技能和素養，因此如在英文等語言類教學會融入學習生活中，打造英語學習環境，讓學生平常就能開口說英文。

布朗實驗學校說，布朗實驗學校昨天起正式招生，提供7到12年級的6年一貫國際實驗課程，可同時獲取台灣及美國高中畢業證書。

布朗實驗學校表示，在高中階段還可先修美國大一、大二學分，以順利銜接美國大學大三，而學生不需要參加大量制式考試，就能銜接美國的大學。（編輯：張銘坤）1130522