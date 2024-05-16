少子化衝擊 南投停辦1國小、2國小分校

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（中央社記者鄭維真南投16日電）少子化衝擊，南投縣小校小班比例偏高，縣府經1年協調，確定113學年度起停辦港源國小、鹿谷國小和雅分校、永昌國小富山分校。

南投縣教育處向中央社記者表示，目前港源國小有8名學生，鹿谷國小和雅分校5名學生，永昌國小富山分校10名學生，停辦後將分別到北山國小、鹿谷國小、永昌國小就讀。

教育處指出，經過約1年時間，透過縣府及學校與公所、社區民眾、家長、學校教職員工等不同團體多次協調已取得共識，形成最終停辦方案，教育部於6日函復同意備查，完成相關法定程序，將從113學年度（113年8月1日）起停辦。

教育處表示，停辦考量以保障學生受教權為出發點，讓學生在求學階段能有更好的群育發展環境，以培養團體合作及問題解決能力。

教育處指出，縣府同時修訂自治法規優化相關補助制度，包含學生通學交通費、交通保險費及書籍簿本費等。

此外，縣府也要求3所接併學校盡速規劃學生輔導機制，包括環境融入、課業學習及人際互動等面向，協助學生適應新環境。（編輯：唐聲揚）1130516