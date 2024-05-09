南投更新2.6萬套調整式課桌椅 百校學生受惠

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（中央社記者蕭博陽南投縣9日電）南投縣政府購置約2萬6000套調整式課桌椅汰換老舊木製桌椅，南投縣長許淑華今天視察品質及舒適度說，縣府將持續改善學校設施和教學資源，確保每一名學生得到公平、優質教育。

南投縣政府汰換學校老舊木製課桌椅，今年挹注新台幣4644萬元購置約2萬6000套調整式課桌椅，共有100校學生受惠，許淑華今天到草屯國小了解調整式課桌椅使用情況及教學環境，她說，新型調整式課桌椅能配合學童身體成長調整高度、端正坐姿，具舒適和穩定度。

許淑華致詞表示，擔任立委就很關心老舊課桌椅不合用問題，除積極媒合企業界協助學校汰換，上任縣長後進一步追蹤學校課桌椅更新進度，並編列預算一口氣更新約2萬6000套課桌椅，讓100校學生受惠，適用身高120公分到180公分，可配合學生成長調整高度。

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縣府教育處也表示，積極推動「班班有大屏，教室智慧化」政策，去年度核定補助34校共3193萬元採購觸控大屏幕，今年再核定81校共2168萬元，互動式觸控大屏幕是智慧化教室一項重要工具，教師可使用展示多媒體教材和互動式教學內容，讓教學更生動活潑。

教育處表示，以老舊圖書館整建的草屯國小附設幼兒園，縣府利用中央補助規劃在學校北側新建園舍，結合音樂班、特教班打造幼教大樓，追加自籌1300萬元，突破營建成本上漲致招標困難狀況，以總經費5699萬元發包，預計民國114學年度落成啟用。（編輯：謝雅竹）1130509