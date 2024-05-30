北北基桃減碳存摺正夯 月月抽日本機票等好禮

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李明宗、實習記者陳亭蓁台北30日電）為達2030年減碳40％目標，北市府與基隆、新北、桃園和企業推「減碳存摺」，只要每天搭或騎乘4市捷運、公車、台鐵、客運或YouBike等就能抽日本機票等好禮。

台北市公共運輸處主任秘書楊靜婷表示，民眾要先加入悠遊付會員、綁定悠遊卡，之後就能從手機App中查詢到每日減碳紀錄並參加抽獎，但去年參與活動民眾須重新登錄，活動到12月31日止。

她說，獎品包括日本來回機票、iPhone 15、Dyson吹風機與悠遊付儲值金新台幣1萬4400元等，4月8日起到目前已11萬人次參與、累計減碳3730噸，預期今年底達到目標30萬人參與、減碳2萬噸。

楊靜婷表示，延續去年減碳存摺全民活動，今年擴大為4市，含1200都會通定期票使用運具及路線，即使未購買定期票者也可參加抽獎，獎項更從每月抽出50份增加到7000份。

她說，只要每天使用任一趟大眾運輸，就能參加月月抽活動；滿額抽資格是減碳大於15公斤以上；週五加碼抽須每週五都搭大眾運輸工具；減碳英雄榜是每月統計減碳量前100名者可獲1顆英雄標章。活動結束後，於活動期間每月都列於英雄榜內並獲9顆英雄標章就可換精美小禮。

台北市政府交通局上午舉辦記者會，交通局長謝銘鴻表示，期望公私協力，由政府、企業一起帶動全民綠運輸減碳。（編輯：李明宗）1130530