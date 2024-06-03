基隆電動機車補助擬7月暫停受理 新方案納強制汰舊

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（中央社記者王朝鈺基隆3日電）基隆市府推出公益青年就業電動機車補助計畫，已有9600人申請，市府今天表示，規劃7月起暫停受理申請至少1個月，未來公布新方案時，會恢復將淘汰舊燃油機車作為必要條件。

國民黨基隆市議員宋瑋莉上午在施政總質詢時，引用聯合報報導「基隆電動機車暴增，停車充電隱憂」，提到包含停車空間和換電站不足等問題，市府是否有配套措施。

市長謝國樑說，電動機車相關預算已用得差不多，因為預算關係，市府會暫停受理申請，待預算通過後會再開放申請，屆時考量機車總數和停車問題，下一階段會強制納入汰舊換新。

市府環保局長馬仲豪表示，市府在3月29日放寬青年電動機車申請資格，到目前為止已受理9600件，超出市府預期，感謝市民踴躍參與，因為追加預算尚未通過，市府會配合議會針對政策調整。

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馬仲豪說，6月仍會持續受理申請青年電動機車，直到6月底政策沒有任何調整，7月開始，規劃暫停受理申請至少1個月，市府會針對青年電動機車計畫或一次性補助車體方案，研擬各項配套後再對外公布。

馬仲豪說，屆時推出新方案時，為有效控管機車數量，青年電動機車會恢復將淘汰舊燃油機車作為必要條件，其餘無論鼓勵從事公益，或是申請者必須符合20歲至45歲等條件不變。（編輯：李錫璋）1130603