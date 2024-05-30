基隆綠議員質詢戳破藍色氣球 諷謝國樑貪婪邪惡

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（中央社記者王朝鈺基隆30日電）民進黨基隆市議會黨團今天聯合質詢時，質疑電動機車專案辦公室、室內兒童樂園等標案獨厚「謝友友」，並在基隆市長謝國樑面前戳破藍色大氣球，批評謝國樑是貪婪且邪惡的市長。

民進黨基市議員張顥瀚表示，基市府發包成立電動機車專案辦公室，由永景公司以新台幣740萬元得標，但至今僅派遣1名人員進駐環保局，環保局還要派3名職員協助原本該由永景公司處理的業務。

張顥瀚指出，受理青年電動機車業務，是由各區公所里幹事負責，市府花費740萬元委外，明明該由永景公司處理，卻丟給基層公務員執行，里幹事不只要協助推廣電動機車，還要辦理市政說明會及鄰里監視器，里幹事為了應付這3件事其他工作都不用做了，使得許多里幹事想要逃離基隆。

此外，張顥瀚表示，市府為建置室內兒童樂園，去年編列1800萬元預算，有2間公司投標，得標廠商曾為謝國樑家族企業施作許多工程，之後又以變更設計方式讓廠商拿到1200萬元，市府今年編列1400萬元擴大室內兒童樂園，如果又依變更設計模式操作，讓同一廠商得標，如此合理嗎。

張顥瀚指出，謝國樑曾批評前基隆市長林右昌是貪婪且邪惡的市長，但謝國樑入主市府後，無論電動機車專案辦公室、室內兒童遊樂園等標案，都可以看到非常多的「謝友友」，到底誰才是真正貪婪且邪惡。

民進黨市議員質詢結束後，在謝國樑面前戳破藍色大氣球。民進黨基隆市議員鄭文婷說，要戳破謝國樑的假面具，謝國樑才是貪婪且邪惡的市長。

對此，謝國樑表示，針對里幹事部分，公務員若有過勞情形，市府會想辦法修正。至於室內兒童樂園得標廠商，則與家族企業完全沒有關係，廠商是透過公開招標評選得標才能施作室內兒童樂園。

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謝國樑指出，信義區及七堵區室內兒童樂園，並非由市府預算施作，而是企業捐贈；至於中正區、中山區和安樂區室內兒童樂園，因為需求增加編列追加預算，之後又因設備不足問題，市府再編列預算，會以公開招標評選決定廠商，不見得會由同一廠商取得標案。

會後，基隆市政府發言人呂謦煒表示，有關室內兒童樂園部分，此次追加預算1400萬元是屬於七堵室內兒童樂園的擴建，此案待預算通過後，將依政府採購法以公告招標及評選優良廠商方式進行採購，不會偏袒特定廠商。（編輯：戴光育）1130530