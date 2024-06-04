北市大稻埕夏日節7/17登場 4場煙火秀點亮淡水河畔

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（中央社記者陳昱婷台北4日電）迎接七夕情人節，台北市觀傳局今天表示，大稻埕夏日節自7月17日登場，以4週共4場煙火秀點亮淡水河畔。當地里長呼籲參加者多搭乘大眾運輸工具，避免違規停車影響居民權益。

台北市觀傳局今天發布新聞稿表示，2024大稻埕夏日節將在7月17日至8月10日於大稻埕碼頭登場，今年共規劃4場主題煙火秀及5場音樂展演，並沿著河岸設置500公尺長的燈飾及裝置藝術，讓民眾晚間漫步河邊時欣賞、打卡。

觀傳局指出，煙火秀分別於7月17日、7月24日、7月31日及8月10日七夕情人節當天的晚間8時施放，前3週為300秒展演，最後一週更長達480秒，搭配主舞台多組藝人輪番獻唱，創造夏夜美好回憶。

當地永樂里長林宗穎表示，站在商家的角度而言，舉辦大型活動當然是樂觀其成，但對於里民來說，人潮將帶來交通衝擊，尤其民生西路路型狹窄，瞬間車流勢必會產生壅塞，只能提醒里民提早回家。

林宗穎呼籲參加民眾，體諒當地居民權益，不要亂丟垃圾，更不要到巷弄裡亂停車，避免擋到別人家門口，影響商家做生意、害人回不了家。

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觀傳局表示，針對活動可能造成周邊交通衝擊，已與交通局、警察局等相關單位研議，透過縮短活動天數、減少平日煙火施放次數，儘可能降低交通管制帶來的不便。

觀傳局指出，預期煙火施放當天會有大量人潮參與，請民眾留意活動日交管資訊，並多加利用大眾交通運輸工具前往，建議搭乘捷運至大橋頭站、北門站及雙連站後，步行10到25分鐘抵達觀賞點。（編輯：李錫璋）1130604