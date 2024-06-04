屏東「我們生活節」6/7登場 鐵獅玉玲瓏揭序幕

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（中央社記者李卉婷屏東縣4日電）「2024我們生活節」因雨延至7日至9日在屏東縣立體育館登場，由經典大秀鐵獅玉玲瓏拉開序幕，還有影展及感恩音樂祭，活動以「感恩勞力」為主題，感謝為土地付出的勞工。

縣府今天發布新聞稿表示，去年「我們生活節」以職場性別平權為主題，今年延續職場議題，首創專屬勞工的感恩祭，以「感恩！勞力（lóo-la̍t）！」為主題，延續「自由、公平、尊嚴」精神，感謝為這塊土地付出的勞工。

由經典大秀鐵獅玉玲瓏揭開序幕，打造專屬於屏東的劇本，透過26個英文字母串起百工百業，呼應人民對於自由創意的期待、公平對待的期許及尊嚴價值的追尋，用表演向勞工致敬。

感恩音樂祭超強卡司由董事長樂團、持修、HUSH、先知瑪莉等接力演出；勞力影展由克里夫Cliff陪大家欣賞「他馬克老闆」電影。活動期間每天都有百攤紓壓市集、美食餐車，讓辛苦的勞工輕鬆一下。

縣府勞動暨青年發展處表示，活動從7日至9日，連續3天在屏東縣立體育館盛大展開；而在屏東市數位青創中心的百工職人影像展，展期至10日。（編輯：李淑華）1130604