本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
特派現場／青鳥公媽募資挺台 民主同婚珍奶影片登紐約時報廣場
首頁 / 地方

海線安全國際會議 聚焦3大議題維護印太區域和平

2024/6/4 18:40
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張已亷高雄4日電）海委會攜手中山大學7日在台北國際會議中心召開「2024年海線安全國際會議」，將匯聚全球安全專家、官員及學術界，聚焦3大議題討論如何持續維護印太區域和平穩定與繁榮。

依據海洋委員會新聞稿，主委管碧玲表示，印太地區航行自由和區域安全至關重要，唯有通過國際間緊密合作和共同努力，才能有效維護印太地區安全與自由。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

海委會表示，會議聚焦3大議題，包含「建構國家海域意識能量行動方針」、「強化我國海域意識，擴大鏈結海上與衛星連結」及「加強印太海域意識（IPMDA）相關國際交流與合作」。

會議將有多名國際專家學者發表演講，在各項專題上將由國內學者與專家與會擔任主持人及與談人，並邀請加拿大、紐西蘭、馬來西亞、印尼、帛琉、吐瓦魯、馬紹爾、聖文森等14國駐台使館人員參加。邀請各界參與，為印太地區海上交通線安全奉獻智慧與力量。（編輯：郭諭儒）1130604

管碧玲
卓榮泰：政府當海巡靠山 遇不法該驅逐就驅逐安平級巡防永康艦交船 蕭美琴：提升海巡執法能量
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.78
更多編輯台推薦新聞：