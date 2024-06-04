海線安全國際會議 聚焦3大議題維護印太區域和平

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張已亷高雄4日電）海委會攜手中山大學7日在台北國際會議中心召開「2024年海線安全國際會議」，將匯聚全球安全專家、官員及學術界，聚焦3大議題討論如何持續維護印太區域和平穩定與繁榮。

依據海洋委員會新聞稿，主委管碧玲表示，印太地區航行自由和區域安全至關重要，唯有通過國際間緊密合作和共同努力，才能有效維護印太地區安全與自由。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

海委會表示，會議聚焦3大議題，包含「建構國家海域意識能量行動方針」、「強化我國海域意識，擴大鏈結海上與衛星連結」及「加強印太海域意識（IPMDA）相關國際交流與合作」。

會議將有多名國際專家學者發表演講，在各項專題上將由國內學者與專家與會擔任主持人及與談人，並邀請加拿大、紐西蘭、馬來西亞、印尼、帛琉、吐瓦魯、馬紹爾、聖文森等14國駐台使館人員參加。邀請各界參與，為印太地區海上交通線安全奉獻智慧與力量。（編輯：郭諭儒）1130604