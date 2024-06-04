北市議會總質詢結束 戴錫欽籲如質如實提供索資

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（中央社記者陳昱婷、劉建邦台北4日電）台北市議會總質詢今天結束，議長戴錫欽發表結語指出，在市長蔣萬安領導下，市政團隊整體而言往更好的方向前進，但不能以此自滿，提供議員索資也務必如質如實。

戴錫欽今天在市政總質詢落幕時表示，經過為期9天的總質詢，議員總計提出295項質詢議題，未來議會對於監督角色同樣不會懈怠，並呼籲市府對議員索資務必落實公開透明原則，如質如實提供，以維持和諧順暢的府會關係。

他說，近期雜誌辦理縣市長施政滿意度調查顯示，市府團隊整體而言是往更好的方向前進，但市府也不能以此自滿，不僅要由下而上傾聽民意、掌握基層心聲，還要在關鍵時刻展現決斷魄力，爭取市民更廣泛的認同。

戴錫欽致詞完後，蔣萬安說，今年以來台北市遇到許多挑戰，從寶林茶室食安事件到403花蓮地震，市府團隊一直戰戰兢兢，面對問題、解決問題，以市民的安全及權益為優先，感謝大會與市民給予許多指教和建議，讓市府團隊調整步伐，持續前進。

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蔣萬安細數今年以來推動的政策，包含宣布大都更時代來臨、因應氣候變遷及極端氣候的台北淨零101計畫、恢復Youbike前30分鐘免費等，並在京華城、台智光、北士科等社會關注的重大市政建設上，堅持捍衛市民權益和公共利益，配合相關調查，對於任何不法勿枉勿縱。

蔣萬安感謝議員從不同面向檢視各項施政並給予建言，他會與市府團隊持續以市民為本的態度，回應各項期待，並與大會一起努力，持續為台北更好而努力。（編輯：蕭博文）1130604