議員批柯前市府都更審議程序慢 一案需3000多天

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（中央社記者劉建邦、陳昱婷台北4日電）台北市議員李明賢指出，前市長柯文哲任內都更審議程序過慢，有一案審議約3000多天，至今有78件未核定。市長蔣萬安說，民眾曾反映市府審議慢，將協助78件都更案。

台北市議會今天下午召開市政總質詢，蔣萬安與市府官員列席備詢。國民黨議員李明賢質詢，媒體曾報導前市長柯文哲任內滿意度都吊車尾，包含推動都市更新等政策。

李明賢說，調資料發現，柯文哲任內核定都更案，其中一案在民國104年1月提出申請，但最後在去年6月核定，此案審議約3000多天，如小學念到國中，且平均每件核定約600多天，前市府的行政效率令人匪夷所思。

他表示，蔣萬安任內與前市府對比，都更審議程序有加速，平均每件約137天，包含士林區、南港區的都市更新案，經7天審議就核定，詢問蔣萬安與前市府差別。

蔣萬安答詢，如議員所提，確實有民眾和基層反映覺得市府過去在都更審議程序太冗長，他上任後推出精簡審議程序及相關方案，將持續精進，不會重複過去狀況。

他接著表示，除副市長李四川協助督導都市更新政策，經討論後知道推動都更花最長時間就是整合住戶意願，已推相關政策，若住戶滿意達門檻，針對後續審議程序，市府可加速就加速、能縮短就縮短。

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北市都市更新處長陳建華答詢，都更時間拖太久的因素，包含內部整合與辦理變更等程序，至於送到市府審查部分，都會盡速辦理，而議員提到個案審議3000多天，是因實施者提出2次修正，因修正後就要重跑程序，是實施者問題。

李明賢聽完後質疑難道市府行政流程沒問題，且有78件未審議完成，不能把所有問題都推民間，要求市府檢討過去都更程序，並協助改善前市府留的78案。蔣萬安允諾將針對78件逐案了解原因，並設法克服解決相關問題。（編輯：張銘坤）1130604