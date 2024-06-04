建中畢典蔣公銅像換新裝 搖滾風格引發熱議

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（中央社記者陳昱婷台北4日電）台北市建國中學今天舉行畢業典禮，校門口蔣公銅像換上搖滾風格新裝引發熱議。創作者說明創作理念，期許同學未來持續昂首闊步，他並透露，銅像胸口的香蕉已經被同學吃掉。

建中學生昨天開始裝扮門口蔣公銅像，有民眾路過拍下畫面上傳臉書，引發網友熱烈討論，有人大讚學生有創意，也有人指出這是建中畢業季的老傳統，還有人認真討論「褲子怎麼上去的」。

此次銅像的造型由建國中學第76屆畢業生謝侑霖、張品共同完成，謝侑霖接受媒體聯訪表示，藉由搖滾風格和誇張的服飾，換上新裝的銅像展現跳脫框架的創新思維，凸顯建中學生灑脫、自由的氣質，並期許畢業生未來面對社會仍能綻放笑容、昂首闊步。

謝侑霖提及，蔣公身穿白色T恤，上頭以防水膠帶貼上一根香蕉，是致敬義大利藝術家卡特蘭（Maurizio Cattelan）的作品「喜劇演員」（Comedian），背後不僅代表幽默和反叛精神，更希望將政治作為愉快批評的載具，讓各種聲音皆能充分理性表達。目前香蕉已經被同學吃掉。

至於褲子是如何穿上去的，謝侑霖說，就是將背後縫線裁開後，再圍繞銅像並用膠帶黏貼固定。

另方面，建中校長莊智鈞在畢業典禮上給予學生3個建議，他拿著「為什麼要戀愛」一書，勉勵同學好好談個戀愛，更笑說若找不到另一半可以打回學校，「友校的畢業典禮要去跟我報名，我再帶大家一起去」。

莊智鈞接著建議同學要「任謗」，他相信現場所有同學都是胸懷大志、要做大事的人，不要為了一些別人的聲音或不同的意見，就不敢堅持、不敢承擔，即便有一時誤會，也希望大家要堅持努力下去。

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最後，莊智鈞建議同學傾聽自己內心的聲音，找尋人生的方向。他說，台灣大學昨天放榜了，有人開心上岸、有人還要繼續努力，而人生是場相當漫長的旅途，不要把考上頂尖大學的頂尖科系當成一生巔峰，因為這只是過程。

莊智鈞期許同學，不斷思考什麼才能定義自己，思考第一的意義及價值，人生不是只在追求考試或成績。他向畢業生喊話，家就是離開再遠都會回來的地方，「建中永遠是各位同學的家，我們歡迎大家回來」。（編輯：蕭博文）1130604