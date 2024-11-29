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2億標一根香蕉當眾吃掉 中國幣圈富豪孫宇晨讚更好吃

2024/11/29 20:18（11/29 20:53 更新）
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中國加密貨幣創業家孫宇晨豪擲620萬美元（約新台幣2億元）標下名為「喜劇演員」的香蕉概念藝術作品，29日在公開活動中吃掉這根香蕉。（法新社）
中國加密貨幣創業家孫宇晨豪擲620萬美元（約新台幣2億元）標下名為「喜劇演員」的香蕉概念藝術作品，29日在公開活動中吃掉這根香蕉。（法新社）
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（中央社香港29日綜合外電報導）中國加密貨幣創業家孫宇晨豪擲620萬美元（約新台幣2億元）標下用膠帶黏在牆上的香蕉組成的概念藝術作品，今天兌現承諾，在活動中吃掉這根香蕉，還說「比別的香蕉好吃多了」。

法新社報導，在香港半島酒店活動現場，兩名拍賣行員工扮相的男子站在一面平淡無奇的素色牆壁前方，牆上那根香蕉成為唯一亮點。

孫宇晨在會議廳中發表談話時，稱讚這件作品具有代表性，還拿概念藝術作品與加密貨幣相提並論。語畢，他當著數十名記者和網紅面前取下香蕉、剝開蕉皮，然後一口咬下、慢慢咀嚼。

他吃了第一口之後頻頻點頭，然後才說：「比別的香蕉好吃多了，確實不錯。」此話一出，引發哄堂大笑。

由義大利藝術家卡特蘭（Maurizio Cattelan）創作、名為「喜劇演員」（Comedian）的這件概念藝術作品上週在拍賣公司蘇富比（Sotheby's）於紐約舉行的拍賣會中落搥，孫宇晨是7名競標者之一。

他說，得標當下的前10秒感到「有些難以置信」，然後才意識到這「會變成大事情」。

孫宇晨強調，在那10秒過後他決定吃掉這根香蕉。他今天說：「吃掉本身能成為香蕉歷史一部分。」

他還拿「喜劇演員」這類概念藝術作品與「非同質化代幣」（NFT）藝術品及去中心化區塊鏈技術相提並論。他說，「這類物件和概念大多以（智慧財產權）形式出現在網路中，而非以實物存在」。

鑑於香蕉的賞味期，孫宇晨實際上是買下這個作品出自卡特蘭之手的證書，以及當香蕉變質時要如何更換的說明書。（譯者：洪啓原/核稿：何宏儒）1131129

義大利藝術家卡特蘭將一根香蕉用膠帶貼在牆上的概念藝術作品2019年首度亮相。（圖取自x.com/Sothebys）
義大利藝術家卡特蘭將一根香蕉用膠帶貼在牆上的概念藝術作品2019年首度亮相。（圖取自x.com/Sothebys）
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#加密貨幣
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