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比特幣朝10萬美元大關再逼近 川普掀加密貨幣熱潮

2024/11/23 17:13
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（中央社紐約22日綜合外電報導）比特幣價格今天再刷新歷史高點，突破9萬9800美元，持續朝10萬美元大關逼近。這波驚人漲勢來自市場預期美國總統當選人川普上台後，加密貨幣會面臨更友善的監管環境。

路透社報導，本月5日舉行的美國大選不僅讓川普（Donald Trump）大贏，也將多位挺加密貨幣的候選人送進美國國會，此後比特幣價格已暴漲約45%，使得今年來價格已翻1倍多。

今天比特幣漲勢顯得較收斂，雖攀上歷史新高，但其後回落到9萬9383美元左右，單日漲幅僅1.33%。

儘管如此，比特幣價格繼續攀升的動力似乎仍強勁，本週看來將寫下連續第3週漲幅超過10%，並且眼看將創下2月以來最佳單月表現。

這已使得比特幣成為所謂川普題材下表現最突出的資產之一。此外，加密貨幣經過16年發展後，如今看來即將邁入獲得主流接受的新時代。

川普在競選期間擁抱數位資產，他承諾將讓美國成為「地球的加密貨幣首都」，並讓美國積攢比特幣儲備。

美國證券管理委員會（SEC）主席詹斯勒（Gary Gensler）昨天表示，他將在明年1月川普上任後下台，這也讓投資人預期加密貨幣將不再受到加嚴的監管檢視。

SEC在詹斯勒執掌下，對Coinbase、Kraken、幣安（Binance）等等加密貨幣交易平台提告，理由是它們未向SEC註冊而違反法規。這些平台否認指控，並且正在法院打官司。（譯者：張正芊/核稿：洪啓原）1131123

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