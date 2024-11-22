比特幣首度衝破9.8萬美元 證管會主席明年1/20離任

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（中央社紐約21日綜合外電報導）加密貨幣比特幣的價格今天加速朝10萬美元大關邁進，主因市場預期美國在總統當選人川普執政後，將以更友善的方式進行監管。同日證管會主席詹斯勒宣布將於明年1月20日離任。

路透社報導，比特幣（Bitcoin）價格在歐洲交易期間首度飆破9萬8000美元。美聯社則引述CoinDesk報價指出，今天稍早，比特幣價格一度來到9萬8349美元。

川普（Donald Trump）造勢期間曾承諾會解雇證券管理委員會（U.S. Securities and Exchange Commission）主席詹斯勒（Gary Gensler），加密貨幣投資者認為，詹斯勒的加強審查將結束。

但詹斯勒今天自己宣布，他會在川普就任那天，也就是明年1月20日離任。

比特幣今年價值已增加1倍以上，且自川普當選美國總統及多位支持加密貨幣的議員候選人勝選以來，比特幣在2週內上漲約40%。（譯者：楊昭彥）1131122