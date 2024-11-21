晶華潘思亮：川普上任後美國會好 台灣會更好

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（中央社記者江明晏台北21日電）晶華集團董事長潘思亮今天表示，川普當選新任美國總統，美國會大好；在川普第一任期「台灣混得還不錯」，台灣會跟著美國命運一起走，在「新冷戰」大架構下，台灣重要性越來越高，「看好之後美國會好，台灣會更好」。

晶華酒店今天舉行耶誕樹點燈儀式，潘思亮會後接受媒體訪問。對於川普（Donald Trump）當選新一任美國總統，對全球與台灣政經局勢影響，他看好，「美國會大好」，由於川普已當過一任總統，預見未來發展是「好的會再更好，不好的會更不好」。

他進一步說，川普的第一任期，「台灣混得還不錯」，台灣會跟著美國命運一起走，川普上任後，在這個「新冷戰」的大架構下，台灣重要性是越來越高，「看好之後美國會好，台灣會更好」。

對於今年台灣入境旅客人數低於預期，他坦言，「這也是正常的」，畢竟台灣自己人都往國外跑，牽涉很多因素，認為台灣觀光定位要更明確，全世界對台灣的印象是比較碎片的，可能是半導體、夜市，或是地緣政治的問題。

針對缺工問題，他表示，各行各業都還是很缺工，未來還要看政府政策，喊話「要開放更多外籍學生，且要把人留下來」。

展望觀光產業景氣，他表示，國人出國潮到今年應該到了一個頂點，所以明年不管是外國入境或是國旅，應該是會給比今年好；晶華今年雖然有太魯閣晶英停業因素，但整體業績不會輸給去年，明年1月15日太魯閣晶英要重新開幕，明年整體業績絕對會更好。

他也表示，日本自2014年開始，開放外籍學生5年實習簽證，赴日學日文，看好台灣是有機會再度變成全世界學習中文的重心，而地緣政治關係，以前赴中國學習中國的機會降低，台灣應該把握這個機會。

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潘思亮進一步說，台灣發展觀光，不只是純粹的觀光，例如20、30年前來台學中文的外國人，現在都是在歐美國家擔綱政治重要地位，並最支持台灣的力量，因此台灣發展觀光，有從國安、外交、教育角度來看。

至於近期台灣關注的職場霸凌問題，潘思亮說，晶華集團在用人方面重視各方面的平權議題，是模範生，他也說霸凌很難定義，但台灣向來有互相尊重的文化，也要把公司企業文化打造好。（編輯：楊凱翔）1131121