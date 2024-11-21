外資賣超263億提款聯電、鴻海 布局金融航運股

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（中央社記者江明晏台北21日電）台股今天跌132.7點，收在22555.66點，外資賣超逾263億元，累計近2日賣超金額逾585億元；外資今天提款聯電、鴻海與台積電等，布局玉山金等金融股，以及陽明、長榮等航運族群。

台股今天跌132.7點，收在22555.66點，成交值新台幣3486.92億元。三大法人合計賣超196.04億元，其中，自營商賣超18.15億元，投信買超85.63億元，外資及陸資賣超263.52億元。

值得注意的是，外資連2日賣超，累計近2日賣超金額逾585億元，自營商連續2個交易日賣超，投信則連續4個交易日買超。

根據公開資訊指出，外資賣超前十大清單中，聯電位居首位，賣超逾2.8萬張，其次為鴻海、台企銀、華航賣超均逾2萬張；第5至第10名依序為遠東新、上海商銀、永豐金、台積電、00878國泰永續高股息、寶成；台積電也遭外資賣超逾1.2萬張。

外資今天前十大買超股清單中，玉山金登第一，買超逾3.1萬張，其次買超陽明、長榮航，分別逾1.5萬張、1.4萬張，其餘則買超大成鋼、新光金、鴻準、中信金、長榮、金寶、英業達。

投信今天買超華航、遠東新、寶成、台企銀、聯強、聯電。

法人分析，輝達財報出爐後，市場對其釋放的卻是擔憂成長速度放緩，拖累台股部分AI概念股走勢，但市場仍看好AI產業趨勢，認為近期應該是短期利多出盡，而台股在美國大選後呈現震盪局面，主因為美國總統當選人川普（Donald Trump）明年上任後，許多政策存在不確定性，加上聯準會主席鮑爾表態，未來不會急於降息，市場資金面縮水，台股量能下滑，今天力守季線。（編輯：楊凱翔）1131121