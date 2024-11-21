膠帶貼香蕉作品2億元落槌 得標者預告要吞下肚

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（中央社紐約20日綜合外電報導）義大利藝術家卡特蘭（Maurizio Cattelan）將一根香蕉用膠帶貼在牆上的概念藝術作品，今天在紐約一場拍賣會上被一位加密貨幣企業家以620萬美元（約新台幣2億元）天價買下。

法新社報導，這個可以食用、名為「喜劇演員」（Comedian）的挑釁創作2019年在美國邁阿密海灘（Miami Beach）的巴塞爾藝術展（Art Basel）首度亮相，當時就引發關於它是否能稱之為藝術的爭議，而這也正是卡特蘭的目的。

中國加密貨幣企業家孫宇晨（Justin Sun）今天豪擲逾600萬美元買下這個水果和黏貼其上的一條銀色寬膠帶，這個作品5年前以12萬美元拍售。

拍賣公司蘇富比（Sotheby's）今天透過聲明引述孫宇晨說法：「這不只是一件藝術品。它代表著連接藝術、迷因（meme）和加密貨幣社群世界的一種文化現象。」

孫宇晨說：「我認為這件作品未來能激發更多想法和討論，將成為歷史的一部分。」

蘇富比在拍賣前將這件作品定價在100萬到150萬美元之間，吸引7位潛在買主，成交價格超乎預期。

鑑於香蕉的賞味期，孫宇晨實際上是買下了這個作品是出自卡特蘭之手的證書，以及當香蕉變質時要如何更換的說明書。

此次拍賣的作品是第3個版本，第1個版本先前在邁阿密展出時，被行為藝術家達圖那（David Datuna）以「肚子餓了」為由吃掉。

中國區塊鏈平台波場（TRON）創辦人孫宇晨表示，他也有意吃下自己的投資物。

他說：「接下來幾天裡，我會親自吃下這根香蕉作為這次獨特的藝術體驗一部分，紀念它在藝術史和流行文化中的地位。」（譯者：李佩珊/核稿：陳政一）1131121