市長捐百萬拋磚引玉 苗市公所扶弱助學專戶成立

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（中央社記者管瑞平苗栗縣5日電）苗栗市長余文忠捐出市長補選選舉補助款湊足新台幣100萬元，成立市公所扶弱助學獎助學金專戶，今天成立大會上獲各界響應，再讓專戶挹注58餘萬元。

余文忠於市長補選期間，提出若能順利當選，將捐出競選結餘款以及每票30元的市長補選選舉補助款，經過統計結餘款和補助款，共計50萬8500元，此外，余文忠母親黃瑞蘭以王府飯店名義，加碼捐贈49萬1500元，湊足總數100萬元，成立苗栗市扶弱助學專戶，未來專款將用於支持市內弱勢與績優學童。

市公所今天舉辦專戶成立儀式，余文忠指出，成立扶弱助學獎助學金專戶的起心動念是受母親黃瑞蘭影響，母親是「抗癌鬥士」，儘管身體仍有病痛，卻樂觀面對生活，愛心更是不落人後，小從個人、大至宮廟，每每聽到有人要做善事，一定跑第一，看到受助者臉上露出笑容，也就跟著高興起來。

余文忠表示，過去很長一段時間透過王府飯店認養偏鄉地區學校，即將邁入第14年，在看到苗栗縣長鍾東錦每年捐薪100萬元作為學生獎助學金，鼓勵學子奮發向上的作法深有感觸，因此往後每年也將效法縣長，捐出個人薪資50萬元，固定投入專戶內。

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余文忠在會中拿出100元紙鈔說，「只要100元就能幫助苗栗市學童站得更穩、跳得更高，讓愛的漣漪持續擴散斷」，現場與會人士紛紛愛心響應，捐出1000元到10萬元不等，再挹注專戶58萬3100元。

苗栗市公所指出，扶弱助學獎助學金申請初步分為上、下學期，於每年10月及3月，凡設籍苗栗市高中職以下學校，符合經濟弱勢且品行優良、才藝績優、體育績優等其中1項，或具有其他優良事蹟學生，都可申請或由學校推薦，經審核通過後，2個月內每人發放5000元獎助學金。（編輯：張銘坤）1130605