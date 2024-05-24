苗栗市鐵馬進香祈福衝北港 數百騎士冒雨啟程

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（中央社記者管瑞平苗栗縣24日電）苗栗市公所舉辦2024鐵馬進香文化活動，數百名騎士組成的鐵馬團，上午冒雨從苗栗市天后宮出發前往雲林北港朝天宮，2天挑戰345公里，復刻60多年前盛況。

苗栗市今天清晨飄起細雨，不減信徒熱情，苗栗市長余文忠與苗栗市代會主席陳仁杰等人在苗栗市天后宮團拜請神儀式後，登上特製三輪車領騎，帶領鐵馬車隊浩浩蕩蕩啟程，隊伍將經台中、彰化，最終抵達雲林北港朝天宮，明天再返回苗栗市，全程345公里，不僅是體能挑戰，更是對媽祖信仰的堅持與傳承。

今年報名騎士約400人，有不少從外縣市來參加，年紀最大已85歲；年紀最小則是來自彰化的12歲學生陳宥安，在父親陪同下，一起挑戰，把陪媽祖進香當成畢業旅行。

60多年前苗栗民眾發起騎自行車往返北港進香，一度掀起熱潮，形成獨特客庄進香文化，隨時代變遷式微，苗栗市公所2018年起推出「復刻版」鐵馬進香活動，重現早年盛況，也是全台唯一以鐵馬載媽祖神尊南下進香活動。

苗栗市長余文忠表示，鐵馬進香活動結合自行車運動與宗教文化，讓更多人體驗以勇氣、毅力傳達對媽祖信仰，也是對傳統文化的尊重與傳承，未來將持續推動，將苗栗市打造成充滿活力和健康的城市。（編輯：龍柏安）1130524