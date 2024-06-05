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新北大小里人口差很大 民政局：研究調整案

2024/6/5 12:39（6/5 12:56 更新）
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新北市議會5日進行市政總質詢，有議員提出新北大小里人口差很大，最高相距差逾200倍；民政局長林耀長（中右）表示，年底前或明年初會將調整方案送議會審議。圖中左為市長侯友宜。中央社記者王鴻國攝 113年6月5日
新北市議會5日進行市政總質詢，有議員提出新北大小里人口差很大，最高相距差逾200倍；民政局長林耀長（中右）表示，年底前或明年初會將調整方案送議會審議。圖中左為市長侯友宜。中央社記者王鴻國攝 113年6月5日
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（中央社記者王鴻國新北5日電）新北市幅員遼闊，大小里的人口數也差很大，最高相距差逾200倍，因此，民政局也啟動鄰里整併的動作，民政局長林耀長表示，年底前或明年初會將調整方案送議會審議。

新北市議會今天進行市政總質詢，國民黨議員劉美芳質疑新北大小里人口差很大，根據民政局統計，人口最多的前3里分別是林口區南勢里3萬3008人、湖南里3萬1227人，第3大是淡水區崁頂里2萬8195人；人口最少的里前3名，分別是瑞芳區碩仁里141人、平溪區新寮里148人、平湖里150人。

她問市長侯友宜最大里和最小里的人口大概差多少倍，侯友宜看著表格說「看到就知道，大概20多倍」。劉美芳笑說「市長，你累了嗎」，大小里差逾200多倍。

她表示，大小里面積大小不一，人口也不一樣，但每一里都是齊頭式的資源，因此，應立即整編。

林耀長表示，目前仍在研究，下半年會到地方開說明會，預估會在年底前或明年初，市府會把鄰里調整方案送到議會審議。

他表示，由於各里大小整併涉及城鄉差距等因素，不能單純以面積來考量，因此，人口較多的里會以大約1萬多人的人口數為基礎進行分割，但人口少的里是否合併，仍需進一步檢討。（編輯：張銘坤）1130605

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