把市民留住 新北將提高生育獎勵首胎3萬元

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（中央社記者王鴻國新北4日電）新北市長侯友宜今天表示，為避免大台北地區生育獎勵金落差太大，進而把市民留在新北，決定把現行第1到3胎分別補助2萬元、2 萬元、3萬元，明年提高到3萬元、4萬元、5萬元。

新北市議會今天進行市政總質詢，國民黨議員陳偉杰、呂家愷、江怡臻等多人聯合質詢指出，擔心新北在生育獎勵金數額落後桃園等縣市，可能導致人口流失，甚至遷戶口到外縣市，希望新北能提高生育獎勵金。

侯友宜表示，在鼓勵生育上，希望在大台北共同的生活圈，生育獎勵金不要落差太大，因此，市府近來有研究如何把市民留在新北，決定經費適度調整。

他表示，現行第1到3胎分別補助新台幣2萬元、2萬元、3萬元，明年將提高到3萬元、4萬元、5萬元。使得金額和桃園一樣，希望能讓大家都能留在新北，並鼓勵大家多生育，甚至4胎以上也補助。

民政局長林耀長向中央社記者表示，新北目前人口為404萬多人，考量其他縣市生育獎勵金額，決定明年提高為3萬元到5萬元。

他表示，預估明年可能申請人數為1.7萬人次，經費將增加9000多萬元，使得今年預算從5億多元成長到6億600萬元，就連生育第4胎以上者，一樣都會給予5萬元的生育獎勵金，以鼓勵提高生育率。（編輯：李錫璋）1130604