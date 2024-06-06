花蓮縣府參訪夏威夷 盼深化南島文化產學合作

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（中央社記者張祈花蓮縣6日電）花蓮縣長徐榛蔚近日率團隊前往美國夏威夷，參訪楊百翰大學夏威夷校區及玻里尼西亞文化中心，希望未來能在南島文化保存、維護及發展有更多文化與產學交流合作。

花蓮縣府參訪團由專家學者、原住民表演藝術者及工藝師組成，前往夏威夷參加6日舉行的太平洋藝術節，也趁機會參訪在地學術及文化單位。

花蓮縣府指出，楊百翰大學夏威夷校區位於美國夏威夷州檀香山市，致力於太平洋地區研究與教育，是享譽國際的研究型大學，校區內設有玻里尼西亞文化中心，為夏威夷州最大的玻里尼西亞島國歷史文化博物館。

楊百翰大學夏威夷校區副校長卡拉（Kala Kau）以該校歡迎新生的傳統吟唱表演歡迎參訪團到來，展現Aloha一詞的文化底蘊，代表「感恩、喜樂與寬宏大量」。

徐榛蔚在會談中提到，花蓮在歷經0403地震後努力修復，震後第2天就回復生活，正是Aloha精神的展現，花蓮與夏威夷從1971年起成為姐妹市，希望透過參訪交流，強化雙方情誼。

徐榛蔚說，花蓮有許多台灣原住民族，縣內的東華大學也是台灣唯一擁有原住民族學院的大學，政府推出很多原民政策，都呈現花蓮對原民文化的重視。

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徐榛蔚表示，台灣是南島語族的發源地，產自花蓮縣的台灣玉物件，經過航海與貿易的過程，已常見於南島語族各國家部落，這代表花蓮與南島語族文化圈有著深厚的歷史與文化關係，甚至證明花蓮是南島語族文化的起源之一。

花蓮縣府指出，會談中，雙方皆表達期望未來能夠展開更多密切且深入的文化與產學合作交流，尤其是在南島議題上，雙方對於南島文化的保存、維護與發展皆有高度共識。（編輯：李淑華）1130606