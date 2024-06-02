震後花縣府與慈濟合作中繼永久屋 安置逾300災民

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（中央社記者李先鳳花蓮縣2日電）0403地震後，花蓮縣拆除危樓共18棟，建物被貼紅、黃單影響近2000戶，縣府提出多元安置措施，其中與慈濟基金會合作中繼永久屋將可安置300多人，未來轉作社宅，嘉惠花蓮弱勢民眾。

花蓮縣政府與慈濟慈善事業基金會今天下午簽署0403地震災後重建「安居計畫」合作契約書，雙方達成合作意願與共識，力拚中繼永久屋於1年後興建完成，讓失去家園鄉親能有個遮風避雨的家。

縣長徐榛蔚致詞表示，0403花蓮地震後，目前被張貼紅單的有700多戶、1100多戶是黃單災民，因危及公共安全由縣府強制拆除的危樓有17棟，加上民間自行拆除一共18棟，其中私有住宅已進行公（自）辦都更，縣府全力協助，這也顯示災民踏出第一步。

徐榛蔚說，另有171棟修繕房屋，30多棟已申請要做弱層補強，縣府也會全力協助；對於災損危險建物處理，縣府提出多元措施，包括租金補貼、旅宿短期安置補助、重建（購）住宅貸款利息補貼、修繕住宅貸款利息補貼、中繼永久屋等。

在安置部分，也就是在等待房屋興建或修繕時期，有些災民選擇「中繼永久屋」，初步徵詢300多戶有需求，再經調查統計完成，共有109戶、307人有入住永久中繼屋意願；縣府將依低收、中低收、領有身心障礙生活補助者、獨老、單親等依序給予民眾抽籤選擇房型。

徐榛蔚表示，「中繼永久屋」供災民居住2年，視情況再展延1年，之後這批住宅將交由縣府作為社會住宅之用。

慈濟慈善事業基金會執行長顏博文表示，證嚴法師一開始就屬意蓋永久屋，雖然名稱為「中繼」，但硬體、品質卻是非常堅固的永久屋，耐震強度高，興建經費約新台幣4億元；從0918地震後就與台積電慈善基金會合作，此次也感謝彼此合作。

慈濟基金會營建處主任張正助說明「中繼永久屋」規劃構想，目前選址在花蓮市廣東街與信義街口，採5層樓設計的集合式住宅，初步規劃套房共112間、雙房共32間，可容納352人，每戶含公設約16.82坪至29.56坪，社區內設置社區中心、汽機車停車位、電梯等，同時兼具中繼及永久安全性的社區功能，附近生活機能良好，且交通方便。

倒塌被強制拆除的天王星大樓林姓住戶受訪表示，自己和爸爸、阿嬤一起生活，希望能有2間房在過渡期間使用，等倒塌大樓重建完成就可搬遷，感謝社會各界幫忙與努力。（編輯：陳仁華）1130602