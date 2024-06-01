花蓮縣府組團參與太平洋藝術節 交流原民文化

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（中央社記者張祈花蓮縣1日電）花蓮縣府邀集專家學者、原住民表演藝術者及工藝師組成參訪團，將於6月4日赴夏威夷參加太平洋藝術節交流，花蓮縣長徐榛蔚說，盼透過交流、落實深化友好關係。

徐榛蔚指出，研究顯示台灣是南島語族的發源地，承載著太平洋南島民族的歷史與文化，對整個南島語系的形成與發展具有重要意義，繼去年出訪大溪地、紐西蘭，感謝各領域專家支持及參與，促進國際間文化交流合作。

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花蓮縣府指出，今年花蓮縣組團共33人，同時遴選補助13人，前往夏威夷參加第13屆太平洋藝術節，進行音樂、舞蹈、藝文等互動交流，也將大力宣傳縣府舉辦的2024太平洋南島聯合豐年節活動，讓全世界看見花蓮豐富的文化底蘊。

第13屆太平洋藝術節將於6月6日至16日在夏威夷舉行，自1972年開創，是由太平洋地區重要組織太平洋共同體（Pacific Community,PC）辦理的國際藝術活動，每4年辦理1次，目的在保存太平洋島嶼文化並增進文化交流，並使27個會員國彼此建立深厚友誼。（編輯：黃世雅）1130601