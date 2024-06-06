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高雄玉荷包進軍日本關東 上架15家精品百貨試吃

2024/6/6 17:14（6/6 18:46 更新）
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高雄市政府農業局把握玉荷包荔枝最新鮮時刻，搭配冷鏈保鮮技術，繼成功外銷紐西蘭後，近日也在日本關東首都圈15家精品百貨舉辦試吃拓銷活動。（高雄市農業局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 113年6月6日
高雄市政府農業局把握玉荷包荔枝最新鮮時刻，搭配冷鏈保鮮技術，繼成功外銷紐西蘭後，近日也在日本關東首都圈15家精品百貨舉辦試吃拓銷活動。（高雄市農業局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 113年6月6日
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（中央社記者蔡孟妤高雄6日電）高雄盛產玉荷包荔枝，繼成功外銷紐西蘭後，近日也在日本關東首都圈15家精品百貨舉辦試吃拓銷活動；高市府農業局長張清榮說，盼行銷世界，提升國際市占率，不枉農民栽植苦心。

高雄市政府農業局深耕外銷市場，把握玉荷包荔枝最新鮮時刻，搭配冷鏈保鮮技術，外銷全世界；繼開拓紐西蘭市場後，也持續於6月5日至7日於日本關東首都圈15家精品百貨，辦理玉荷包荔枝試吃拓銷活動，並搭配專人解說。

農業局今天發布新聞稿表示，日本頂級超市「精品水果區」均嚴選當季生鮮蔬果，上架前品質審核嚴格，除了販售日本各地出產農特產，也有來自各國高端進口商品，而高雄玉荷包果肉飽滿多汁且果核小，香味足，深受日本消費者喜愛。

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農業局統計，今年荔枝外銷量第一仍為日本，紐西蘭則躍升為第二大海外市場；農業局今年媒合5家連鎖超市，同時上架15間精品百貨門市，分店遍布東京都、橫濱及千葉首都圈，觸及廣大消費族群。

張清榮表示，高雄玉荷包荔枝產量全台第一，今年因氣候影響產量減少，但品質優良甜度高，外銷市場反應良好；農業局希望透過長期推廣在地農產，行銷世界，提升國際市占率，不枉農民栽植苦心。（編輯：陳仁華）1130606

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張清榮
高雄青農有機玫瑰花醬 奪2024世界品質評鑑金獎高雄玉荷包荔枝外銷 紐西蘭市占率穩定成長
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