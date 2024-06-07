端午連假 台中景點周邊交流道規劃交通疏導

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（中央社記者趙麗妍台中7日電）端午3天連假，台中多處知名景點為交通易壅塞路段，台中市多個警分局在重要路段交管疏導車流，交流道實施匝道儀控，建議民眾可多使用替代道路，避免交通堵塞。

台中市豐原警分局今天發布新聞稿，知名觀光景點廟東夜市、后豐鐵馬道等，以及國道1號豐原交流道、國道4號后豐、豐勢交流道等均為交通易壅塞路段，分局規劃端午期間交通疏導措施。

豐原警分局在各景點重要路段如廟東夜市沿中正路、后豐鐵馬道沿國豐路等派交通疏導勤務加強車流疏導，民眾可提前時間前往或利用大眾交通工具，由台鐵豐原車站至豐原轉運站轉乘811或888號公車在后豐鐵馬道站下車。

國道1號豐原交流道南北向將實施匝道儀控，建議多利用國道4號神岡交流道、后豐交流道或國道1號后里交流道上國道，如遇車多建議行駛替代路線。

國道4號台中環線豐原潭子段已全線通車，交通部高速公路局規劃國道3號霧峰至國道1號台中系統、國道3號中港系統雙向為替代道路，避開國道1號與國道3號台中地區壅塞路段。豐原警分局將針對重點路段實施精進式匝道儀控。

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大雅警分局發布新聞稿指出，針對轄內重點時段及路段，規劃出動200名警力執行交通疏導勤務，並由現場員警依據車流狀況機動調整路口號誌，加強指揮引導

民眾可透過國道4號，藉由與國道1號及國道3號系統交流道北上，避開國道1號豐原大雅段及國道3號霧峰快官易壅塞路段，也可利用豐原及潭子兩條連絡道，直接銜接台74線快速道路，預計比原有路線節省約20分鐘，並紓解地方台3線、中89線路段車流。（編輯：謝雅竹）1130607