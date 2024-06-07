苗縣7人國中會考滿級分 偏鄉學校榜首生寫紀錄

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（中央社記者管瑞平苗栗縣7日電）苗栗縣今年國中會考成績5A10+寫作6級滿分有7人，其中偏鄉大湖國中牛淳箴延續去年哥哥牛淳賦的優異表現，接連成為榜首，縣立苑裡高中國中部賴以甯也寫下校史紀錄。

113年國中會考今天寄發成績單，苗栗縣政府教育處統計全縣共7名學生獲5A10+寫作6級分同列滿級分榜首，打破近年會考紀錄。

7名榜首分別為縣立苑裡高中國中部賴以甯；建臺中學國中部江沂庭、郭子妍；君毅中學國中部賴宇揚；大湖國中牛淳箴以及照南國中張心又、陳岱亨。

其中偏鄉學校大湖國中，去年34名畢業生考出2名滿級分榜首，今年僅21名畢業生，再度出現5A10+6級分滿分榜首，翻轉偏鄉學校印象。值得一提的是，該校去年榜首牛淳賦和今年榜首牛淳箴是兄妹。

大湖國中校長溫志宏指出，牛家兄妹2人在學3年期間皆未補習，除積極參與校內外各項活動，也在老師教導下，培養出獨立思考及解決問題的能力，面對素養導向的會考題目都能迎刃而解。

另外，縣立苑裡高中國中部賴以甯是創校77年來榮登會考滿級分榜首第1人，學校今年5A以上人數也打破歷年紀錄。校長吳俊秀說，學校積極推動拔尖扶弱精進方案及各類特色課程，提供免費晚自習、線上教學軟體都對會考成績提升有莫大助益，並要感謝教師群努力教導。

君毅中學會考榜首賴宇揚分享讀書心得說，充足睡眠、做筆記及多練習是獲得高分關鍵；照南國中及建臺中學國中部則出現「雙榜首」。

教育處指出，苗栗縣今年會考應屆考生4425人，成績5A10+人數28人，較去年22人增加27%，寫作5級分以上人數也提升約4%。此外，各科待加強比例大幅降低，顯見在各校持續努力以及縣府推動各項拔尖扶弱、學力提升計畫之下，已逐步展現成效。（編輯：方沛清）1130607