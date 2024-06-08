馬祖觀光導覽地圖平台 幫助遊客減少迷路

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（中央社記者潘欣彤連江8日電）民眾在馬祖以智慧型手機內Google地圖前往景點，卻常因定位不準而迷路，連江縣政府推「馬祖觀光導覽地圖」，以人工校準，盼能幫助觀光客減少迷路機率。

民眾打開Google地圖不難發現，連江縣莒光鄉東莒、西莒2島，道路跟景點明顯偏移，甚至出現部分景點被標註在海上狀況，讓許多來馬祖旅遊的民眾困惑不已。

為強化馬祖觀光導覽資訊，連江縣政府行政處建置線上導覽平台「馬祖觀光導覽地圖」（https://travel.matsu.gov.tw/map/），圖資採用Google地圖，並使用RWD響應式網頁設計，民眾以智慧型手機瀏覽器開啟後，即可查詢各景點位置、簡介、照片圖集、語音導覽等，提供遊客多元化內容。

馬祖觀光導覽地圖內，共建置88處景點，其中15處可欣賞360度空中及地面全景影像。平台亦提供戰地文化、藍眼淚、網美打卡、私房推薦等23個精選主題，方便民眾依旅遊目的與喜好，規劃訪馬祖旅遊行程。

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行政處長陳明傑接受中央社記者訪問指出，莒光鄉東莒、西莒2島嶼因軍事上因素，在Google地圖上出現道路與景點標示偏移狀況，為讓民眾旅遊無礙，故在馬祖觀光導覽地圖內景點標示，全部經過人工校正，民眾使用該系統前往，即可減少迷路機率。

陳明傑說，馬祖觀光導覽地圖今年起將持續優化，包括建置英、日、韓語版本，再增25處空中及地面全景影像，並導入馬祖地質公園景點，盼能透過更優質完善圖資，讓更多人看見馬祖美景。（編輯：李亨山）1130608