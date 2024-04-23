交旅局網站久未更新 連江縣府：儘快刪舊網頁

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（中央社記者潘欣彤連江23日電）民進黨連江縣黨部今天說，連江縣交通旅遊局官網久未更新，活動公告停在2019年，「藍眼淚特區」還出現伺服器錯誤訊息，「觀光立縣」淪口號；縣府說，會儘快刪除舊版頁面存檔。

民主進步黨連江縣黨部在社群網站臉書（Facebook）表示，在交旅局網站（https://www.matsu.gov.tw/texthtml/index/371030000A0007#）查最新旅遊消息，「活動」欄位仍停留在2019年，點擊「藍眼淚特區」、「梅花鹿生態」或「燕鷗專區」後還出現「伺服器錯誤」訊息；連江縣政府說要「觀光立縣」，交旅局表現如此不堪。

在地導遊周小馬也在臉書粉絲專頁說，每年努力記錄藍眼淚，人們「追淚」非常努力，但今年未見縣府有行銷藍眼淚活動，希望縣府與民間共同推廣，讓更多人認識馬祖。

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負責縣府官網維護的縣府行政處長陳明傑表示，相關網頁為舊版頁面存檔，會再與廠商研擬如何刪除或導流到正確網頁。民眾如果想了解藍眼淚或梅花鹿等旅遊資訊，交旅局官網已更新為「馬祖e點通」（https://etravel.matsu.gov.tw/），可在網站上查詢最新觀光資訊與推薦遊程。

交旅局告訴中央社記者，縣府過去10年積極推廣藍眼淚，帶動民宿業者、追淚達人等周邊經濟效益，近年縣府整體行銷上積極開拓推廣縣內其他觀光資源，找出更多吸引旅客的特色。（編輯：李明宗）1130423