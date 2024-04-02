中國官方：培育壯大城市數位經濟及數據產業

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（中央社台北2日電）中國國家數據局今天針對發展「智慧城市」並推動數位化轉型發布指導意見，宣示將培育壯大「城市數位經濟」，並打造具國際競爭力的數位產業集群。同時培育壯大數據產業，發展一批數據商和第三方專業服務機構。

澎湃新聞報導，中國國家數據局今天發布「深化智慧城市發展，推進城市全域數字（數位）化轉型的指導意見」，作上述宣示，並公開徵求意見。

這項意見提出，要培育壯大「城市數位經濟」。深入推進數位技術與第一、二、三產業深度融合，鼓勵平台企業構建多層次產業網路服務平台。

同時因地制宜發展「智慧農業」，加快工業網路規模化應用，推動金融、物流等生產性服務業和商貿、文旅、康養等生活性服務業數位化轉型。深化「數位化轉型促進中心」建設，促進城市數位化轉型和大中小企業融合創新協同發展。

意見提到，要因地制宜發展「新興數位產業」，加強大數據、人工智慧、區塊鏈、先進計算、未來網路、衛星遙感、3D建模等關鍵數位技術在城市場景中集成應用，加快技術創新成果轉化，打造具有國際競爭力的數位產業集群。

這項意見宣示，要培育壯大數據產業，發展一批數據商和第三方專業服務機構，提高數據要素應用支撐與服務能力。其中提出，構建數據要素賦能體系。加快推進數據產權、流通交易、收益分配、安全治理等制度建設，促進數據要素高效流通和使用。

同時，要加快完善省、市兩級政務數據平台，整合構建「全國一體化政務大數據體系」。關聯貫通政務數據資源，推進城市重點場景業務數據「按需共享、應享盡享」。有序推動公共數據開放。構建動態更新、分類分級的數據資源管理體系，建立健全數據品質評估評價機制，推動數據管理國家標準貫標評估工作，定期開展數據品質評價。

意見並提出，要建設完善數位基礎設施。深入實施城市「雲網強基」行動，加快建設新型廣播電視網路，推進「千兆城市」建設，探索發展數位低空基礎設施。統籌推進「城市算力網」建設，實現城市算力需求與國家樞紐節點算力資源高效供需匹配，有效降低算力使用成本。

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同時，建設數據流通利用基礎設施，促進政府部門之間、政企之間、產業鏈環節間數據可信可控流通。加快推動城市建築、道路橋梁、園林綠地、地下管廊、水利水務、燃氣熱力、環境衛生等公共設施數位化改造、智慧化運營。

通知提到，要推動綜合能源服務與「智慧社區、智慧園區、智慧樓宇」等用能場景深度耦合，利用數位技術提升綜合能源服務綠色低碳效益。並推動新能源汽車融入新型電力系統，推進城市智慧基礎設施與智慧網路汽車協同發展。（編輯：邱國強）1130402